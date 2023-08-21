النصر وشباب الأهلي يتنافسان على بطاقة دور المجموعات

يتنافس النصر السعودي مع ضيفه شباب الأهلي الإماراتي على خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عندما يلتقيان على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء.

وبلغ شباب الأهلي الملحق النهائي عقب تجاوز الوحدات الأردني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل النصر بصفته صاحب المركز الثاني في دوري روشن الموسم الماضي.

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وبدأ النصر موسمه بشكل باهر عقب الفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنه يحتل المركز 15 في دوري روشن السعودي بعدما خسر مباراتيه في المسابقة أمام الاتفاق والتعاون.

وفي المقابل بدأ شباب الأهلي بفوز خارج أرضه على عجمان بثلاثة أهداف دون رد.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.