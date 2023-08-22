النصر ينتفض ويمزق شباك شباب الأهلي

تأهل فريق النصر السعودي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 4 - 2 الثلاثاء في الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات.

وتقدم النصر بهدف سجله أندرسون تاليسكا في الدقيقة، 11 لكن شباب الأهلي سجل هدف التعادل في الدقيقة 18 عن طرق يحيى الغساني لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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وفي الشوط الثاني، سجل شباب الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 46 عن طريق يحيى الغساني.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن شباب الأهلي بصدد التأهل لدور المجموعات تمكن فريق النصر من قلب الطاولة بتسجيله ثلاثة أهداف قاتلة عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة 88 وتاليسكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.