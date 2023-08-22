الهلال يتعاقد مع تمبكتي

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أعلن نادي الهلال، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي قادما من الشباب.
ونشر الفريق الأزرق فيديو عبر حسابه على تطبيق "إكس" للمدافع البالغ من العمر "24 عاما" مع عبارة: بالنهاية.. أنا هلالي.
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ويملك تبمكتي 64 مباراة مع الشباب، إضافة إلى خوض تجربة إعارة مع الوحدة.
وشارك مع المنتخب السعودي في 20 مباراة دولية، وتواجد في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.
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