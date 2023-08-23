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أهلي جدة اجتاز الخليج بثلاثية

أهلي جدة يستهدف نقاط الأخدود

العربية.نت
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يضع أهلي جدة النقاط الثلاث هدفاً له عندما يستضيف الأخدود يوم الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في مباراة ثأرية يسعى من خلالها الأهلي لرد اعتباره بعد خسارته ذهاباً وإياباً أمام ضيفه في دوري الدرجة الأولى.

وظهر أهلي جدة في مباراتيه السابقتين بشكل مميز إذ نجح في تسجيل فوزين متتاليين وضعته في المقدمة ويتطلع إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً والبقاء في اندية الصدارة، لاسيما في ظل تكامل صفوفه التي ستشهد عودة هدافه البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركة الوافد الجديد المدافع التركي ميريح ديميرال، إلى جانب الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسيه والبرازيلي روجير إيبانيز.

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وبعد الأداء الجيد في مباراته الأولى أمام الشباب التي فرض فيها التعادل على مضيفه خسر الأخدود بالثلاثة على ملعبه أمام الفتح ويأمل أن يستعيد توازنه ويخرج بنتيجة إيجابية رغم قوة منافسه.

ويعتمد الأخدود على مجموعة من الأسماء الجيدة أمثال الكولومبي سيباستيان بيدروسا والجورجي سولومون كفيركفيليا والروماني اندريه بوركا ومواطنه فلورين تاناسي فيما يفتقد جهود لاعب وسطه الإسباني أليكس كويادو للإيقاف.

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