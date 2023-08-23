الاتحاد للتمسك بالصدارة أمام الرياض

يدافع الاتحاد بطل الموسم الفائت، عن صدارته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرياض يوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة لدوري روشن السعودي.

وحقق الاتحاد الفوز في مباراتيه على الرائد ثم الطائي منذ مطلع الموسم الحالي ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف برصيد 6 نقاط بالتساوي مع فريقين آخرين هما الأهلي والاتفاق.

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في المقابل، يحتل الرياض المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الوحدة وتعادله مع ضمك.

ويضم الرياض بعض الأسماء الجيدة أمثال الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا والروماني ألين توسكا والزيمبابوي نوليدج موسونا والمالي بيراما توزي والغابوني ديدييه ندونغ والوافد الجديد الإسباني خوانمي.

أما الاتحاد فحقق الانتصار على الرائد والطائي محافظاً على نظافة شباكه، ويطمح في تجاوز الرياض والعودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على صدارته.ويبرز في الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة يتقدمها الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والمغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو ومواطنه مارسيلو غروهي وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي.