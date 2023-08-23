الهلال لاستعادة التوازن أمام الرائد

يأمل الهلال في استعادة توازنه عندما يواجه مضيفه الرائد يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في مباراة يتفوق خلالها الهلال على الورق عطفاً على الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين منافسه.

ويقبع الرائد في المركز الأخير بعدما تلقى خسارتين أمام الاتحاد 0-3 وأبها 0-1 فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد فوزه على أبها 3-1 وتعادله مع الفيحاء 1-1.

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ومن المتوقع أن تشهد صفوف الرائد مشاركة لاعبه الجديد النرويجي ماتياس نورمان وكذلك المغربيين محمد فوزير وكريم البركاوي بعد تعافيهما من الإصابة، إلى جانب الجزائري أمير سعيود والسنغالي مامادو لوم ومواطنه عمر غونزاليس وجوليو تافاريس من الرأس الاخضر.

في المقابل فاز الهلال في مباراته الأولى أمام أبها وتعثر بالتعادل في المباراة الثانية أمام الفيحاء، ويسعى إلى تجاوز ذلك التعثر والعودة بالنقاط الثلاث.

ويتوقع أن يشارك المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو في المباراة، لينضما إلى بقية نجوم الفريق كالبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرغي سافيتش والبرازيلي مالكوم فيليبي، وسعود عبدالحميد وسالم الدوسري ومحمد كنو، فيما يغيب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي نيمار للإصابة.

ويستهدف الاتفاق ثلاث نقاط جديدة، عندما يواجه جاره الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويحتل الاتفاق المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر ووصيفه، فيما يحتل الخليج المركز السادس عشر بدون نقاط.

وتعتبر بداية الاتفاق مثالية بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد حيث حقق فوزين متتالين، على حساب النصر والحزم، ويطمح في تجاوز جاره وإضافة ثلاث نقاط جديدة تبقيه ضمن أندية الصدارة.

ويعود لتشكيلة الاتفاق قائده الإنجليزي جوردان هندرسون والسنوسي هوساوي بعد جهوزيتهما البدنية لينضما إلى بقية نجوم الفريق أمثال السويدي روبن كوايسون والفرنسي موسى ديمبيليه والأسكتلندي جاك هندري والكونغولي مارسيل تيسراند واحمد الغامدي وفيصل الغامدي.

ومن المنتظر أن تشهد صفوف الخليج الظهور الأول للمهاجم المصري محمد شريف الذي تم التعاقد معه مؤخراً ليشارك مع بقية اللاعبين البوسني إبراهيم سيهيتش والكوري جونغ يونغ والأرجنتيني ليساندرو لوبيس والبرتغالي إيفو رودريغيش ومواطنه فابيو مارتينيز.