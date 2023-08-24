اتحاد جدة يكثف مفاوضاته مع ليفربول للتعاقد مع صلاح

كشفت شبكة "ذا أثلتيك" الأميركية الشهيرة أن اتحاد جدة دخل بقوة في الساعات الأخيرة من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لينضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

ويرتبط صلاح، خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، مع النادي الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

مادة اعلانية

وقالت الشبكة الأميركية مساء الخميس: أعاد اتحاد جدة اهتمامه بالتعاقد مع هداف ليفربول الإنجليزي، رغم نفي وكيل أعماله رامي عباس عيسى ذلك، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن حسم انتقال اللاعب المصري إلى النادي السعودي ليس واضحاً في الوقت الراهن، لكنها أكدت أن اهتمام اتحاد جدة أقوى من أي وقت مضى.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017 عندما أتى إليه قادماً من روما الإيطالي واستطاع تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي لـ"الحمر" عام 2020 بعد 3 عقود من الغياب، بالإضافة إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.