النصر يتعاقد مع المدافع الإسباني الدولي لابورت

أعلن نادي النصر السعودي يوم الخميس تعاقده مع المدافع الإسباني، إيمريك لابورت، قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبات لابورت سادس صفقات نادي النصر بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفوراي سيكو فوفانا والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو.

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ولعب لابورت لأندية باسكونيا الفرنسي وأتلتيك بلباو الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وحقق خلال مسيرته بطولة كأس سوبر إسبانيا و5 بطولات للدوري الإنجليزي واثنتان في مسابقة الأس ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

ولعب لابورت دوليا لجميع لدرجات العمرية لمنتخب فرنسا قبل أن ينضم لمنتخب إسبانيا وشارك معه في 22 مباراة سجل فيها هدفا واحدا.