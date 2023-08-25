الإيفواري كيسي ينقذ أهلي جدة من الأخدود

أنقذ الإيفواري فرانك كيسي أهلي جدة من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه الأخدود عندما سجل هدف الفوز المتأخر في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

واستغل كيسي تمريرة بالرأس من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ليضعها يمين حارس الضيوف مسجلاً هدف الأهلي الوحيد في المباراة بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

مادة اعلانية

ويملك الأهلي 9 نقاط في المركز الثاني خلف جاره الاتحاد المتصدر بفارق الأهداف، بينما يملك الأخدود نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.



الاتفاق والخليج

وتعادل الاتفاق مع ضيفه الخليج 1 -1، إذ تقدم فابيو مارتينيز للأخير في الدقيقة 29، قبل أن يدرك فيتينهو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

ورفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاطفي المركز الرابع، فيما حصد الخليج نقطته الأولى ليحتل المركز الخامس عشر.