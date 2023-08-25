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حمدالله يتصدر ترتيب الهدافين بأربعة أهداف

حمدالله وبنزيمة يقودان الاتحاد لتجاوز الرياض برباعية

العربية.نت
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واصل اتحاد جدة صدارته لبطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس بعد الفوز على مضيفه الرياض برباعية نظيفة لحساب الجولة الثالثة.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة أولى أهدافه مع الاتحاد في بطولة الدوري في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25.

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وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل حمد الله الهدف الثاني له والثالث للاتحاد، قبل أن يختتم صالح العمري رباعية الاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز التاسع.

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