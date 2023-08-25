حمدالله وبنزيمة يقودان الاتحاد لتجاوز الرياض برباعية

وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل اتحاد جدة صدارته لبطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس بعد الفوز على مضيفه الرياض برباعية نظيفة لحساب الجولة الثالثة.
وسجل الفرنسي كريم بنزيمة أولى أهدافه مع الاتحاد في بطولة الدوري في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25.
مادة اعلانية
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل حمد الله الهدف الثاني له والثالث للاتحاد، قبل أن يختتم صالح العمري رباعية الاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز التاسع.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بنزيمة مجدداً.. اتحاد جدة يعبر الشرطة ويواجه الهلال في ربع النهائيضرب الاتحاد موعدا مع الهلال في دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات عقب فوزه 2-1 على الشرطة ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة يجتاز الرائد بثلاثية "الحرس القديم" قاد البرازيلي إيغور كورونادو الاتحاد للفوز 3-صفر على مضيفه الرائد في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الاثنين.افتتح ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة يكثف مفاوضاته مع ليفربول للتعاقد مع صلاحكشفت شبكة "ذا أثلتيك" الأميركية الشهيرة أن اتحاد جدة دخل بقوة في الساعات الأخيرة من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لينضم ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية