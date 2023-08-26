أمام الفتح.. رونالدو يسجل الـ"هاتريك" الثالث مع النصر

حقق الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر ثاني "هاتريك" له في دوري روشن السعودي في فوز الفريق الكبير على مضيفه الفتح بخماسية نظيفة.

وتغلب النصر على مضيفه الفتح صفر-5 في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي بثلاثة أهداف لرونالدو هدفين للسنغالي ساديو ماني.

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وكانت أول مرة يسجل فيها رونالدو سوبر هاتريك بشعار النصر في مواجهة الإياب على أرض الوحدة في الموسم الماضي عندما انتهى اللقاء صفر-4 حينها سجل البرتغالي جميع الأهداف الأربعة.

وفي الجولة الثامنة عشرة من الموسم الماضي أحرز رونالدو أول "هاتريك" له بالقميص الأصفر والأزرق على أرض نادي ضمك في اللقاء الذي انتهى صفر-3.

وبثلاثيته في مرمى الفتح يوم الجمعة وصل رونالدو إلى الهاتريك الـ 63 في مسيرته برصيد 44 مع ريال مدريد و3 مع مانشستر يونايتد و3 مع يوفنتوس و10 مع المنتخب البرتغالي.