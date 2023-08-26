متحدث وزارة الرياضة: شكوى المرزوقي أحيلت للاتحاد السعودي

أكد رجاءالله السلمي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة أنه تمت إحالة شكوى ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في حينها بحكم الاختصاص.

وأبان السلمي عبر منصة "إكس": إشارة إلى ما تم تداوله اليوم من حديث منسوب لمدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي. أود الإيضاح أنه قد وردت الشكوى المشار لها إلى سمو وزير الرياضة، وتمت إحالتها في حينه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحكم الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والنظر في مضمون الشكوى، والتحقق منها، وتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.

مادة اعلانية

وكان ماجد المرزوقي أصدر بيانا في وقت سابق يوضح فيه تفاصيل الطلب المرفوع على نظام TMS من نادي الهلال.