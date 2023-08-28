أهلي جدة يتطلع إلى مواصلة الانتصارات على حساب الطائي

يتطلع أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في دوري روشن السعودي عندما يتستضيف الطائي يوم الثلاثاء في رابع جولات المسابقة.

وحقق أهلي جدة فوزاً ثميناً على الأخدود في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين الجولة الماضية، بينما تلقى الطائي خسارة ثقيلة من الوحدة بثلاثة أهداف دون رد.

مادة اعلانية

وعزز الأهلي صفوفه بالموهوب الإسباني غابري فيغا (21 عاماً) والذي كان هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية، إذ وصل اللاعب جدة نهاية الأسبوع الماضي ومن المحتمل مشاركته في المباراة.

وفاز الأهلي على الحزم والخليج والأخدود ليحصد العلامة الكاملة رفقة جاره الاتحاد الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف.

وبدأ الطائي مشواره في الدوري بفوز على ضمك لكنه تلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد والوحدة، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.