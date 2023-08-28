أهلي جدة يتطلع إلى مواصلة الانتصارات على حساب الطائي

وضع القراءة
100% حجم الخط
يتطلع أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في دوري روشن السعودي عندما يتستضيف الطائي يوم الثلاثاء في رابع جولات المسابقة.
وحقق أهلي جدة فوزاً ثميناً على الأخدود في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين الجولة الماضية، بينما تلقى الطائي خسارة ثقيلة من الوحدة بثلاثة أهداف دون رد.
مادة اعلانية
وعزز الأهلي صفوفه بالموهوب الإسباني غابري فيغا (21 عاماً) والذي كان هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية، إذ وصل اللاعب جدة نهاية الأسبوع الماضي ومن المحتمل مشاركته في المباراة.
وفاز الأهلي على الحزم والخليج والأخدود ليحصد العلامة الكاملة رفقة جاره الاتحاد الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف.
وبدأ الطائي مشواره في الدوري بفوز على ضمك لكنه تلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد والوحدة، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
غابري "بوتر".. "صحافي" ترك أوروبا من أجل أهلي جدةبعد صيف ساخن لهثت خلفه كبرى أندية العالم للظفر بخدماته أبى "الصحافي الصغير" ابن مدينة فيغو الإسبانية الانضمام إلا لأهلي جدة على بعد 5 آلاف كيلومتر.أو ... رياضة سعودية
-
الإيفواري كيسي ينقذ أهلي جدة من الأخدودأنقذ الإيفواري فرانك كيسي أهلي جدة من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه الأخدود عندما سجل هدف الفوز المتأخر في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في الجولة ... رياضة سعودية
-
أهلي جدة يستهدف نقاط الأخدوديضع أهلي جدة النقاط الثلاث هدفاً له عندما يستضيف الأخدود يوم الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة في مباراة ثأرية يسعى من خلالها الأهلي لرد ... رياضة سعودية
مادة إعلانية