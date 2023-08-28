النصر يستضيف الشباب في مباراة "المعنويات" المتباينة

يبحث النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواصلة رحلة تعويض البداية المخيبة في دوري روشن السعودي، عندما يواجه جاره الشباب يوم الثلاثاء ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة.

وبعد خسارته أول مبارتين، انتفض النصر، بفوز كبير على مضيفه الفتح بخماسية، بينها ثلاثة لقائده رونالدو وثنائية للسنغالي ساديو ماني القادم هذا الصيف من بايرن ميونخ الألماني.

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وسيفتقد الأصفر خدمات مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، والعاجي سيكو فوفانا، وعلي لاجامي وعبدالله مادو للإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة البرازيلي الآخر الظهير الأيسر أليكس تيليس الغائب منذ بداية الدوري للإصابة.

وفي المقابل، يمر الشباب، رابع الموسم الماضي والذي يعوّل على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، بظروف صعبة، إذ تم حل مجلس إدارته يوم الأحد ولم يحقق أي فوز حتى الآن ولم يبرم سوى صفقتين أجنبيتين، تمثلتا في لاعب المحور الكولومبي غوستافو كويار والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

وتعادل الفريقان الموسم الماضي بلا أهداف في الذهاب، قبل أن ينتفض النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في الإياب ويقلب خسارته بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف.