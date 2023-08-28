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تاليسكا
اللاعب البرازيلي يخوض موسمه الثالث مع النصر

تاليسكا: لا تلتفتوا للأخبار الكاذبة.. لن أترك النصر

العربية.نت
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نفى البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي تفاوضه مع أي نادٍ في الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه سعيد بتواجده في الفريق ولا ينوي الرحيل.

ووجه تاليسكا، الذي يقضي موسمه الثالث مع النصر، رسالة إلى جماهير الأصفر عبر "إكس" يوم الاثنين قال فيها: جمهور النصر يا من تحبون هذا النادي لا تلتفتوا إلى الأخبار الكاذبة، جددت عقدي حتى 2026 ولا يوجد سبب لدي يدفعني إلى المغادرة، لا أنوي الرحيل وأرقامي تتحدث عن نفسها.

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وأتبع: لدي تاريخ رائع مع هذا النادي، فعندما وصلت مررت بصعوبات جمة ولا تنسوا ذلك، لن أذهب إلى أي مكان آخر ولا أنوي المغادرة فأنا سعيد في السعودية مع عائلتي، لنستمر سوياً ولنركز على دعم الفريق في مباراة الثلاثاء في الملعب.

وانضم تاليسكا إلى النصر في 2021 كلاعب حر، وحقق مع الفريق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع الشهر الحالي.

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