اتحاد جدة يعبر الوحدة بثلاثية "الدقائق العشر"

وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل اتحاد جدة حامل اللقب انطلاقته المثالية في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم وتغلب على مضيفه الوحدة 3 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الرابعة من المسابقة.
وانتظر الاتحاد حتى الشوط الثاني لحسم فوزه على الوحدة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إذ افتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 63 ثم أضاف البرتغالي جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 67 وتكفل كورونادو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.
وحقق الاتحاد فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز السادس.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
اتحاد جدة يحل ضيفا ثقيلا على الوحدةسيكون الاتحاد قادراً على الابتعاد مؤقتاً بصدارة يتشاركها راهناً مع الأهلي بثلاثة انتصارات كاملة، عندما يصطدم يوم الاثنين بالوحدة سادس الترتيب والذي ... رياضة
-
اتحاد جدة يكثف مفاوضاته مع ليفربول للتعاقد مع صلاحكشفت شبكة "ذا أثلتيك" الأميركية الشهيرة أن اتحاد جدة دخل بقوة في الساعات الأخيرة من أجل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لينضم ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة يجتاز الرائد بثلاثية "الحرس القديم" قاد البرازيلي إيغور كورونادو الاتحاد للفوز 3-صفر على مضيفه الرائد في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الاثنين.افتتح ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية