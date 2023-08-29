اتحاد جدة يعبر الوحدة بثلاثية "الدقائق العشر"

واصل اتحاد جدة حامل اللقب انطلاقته المثالية في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم وتغلب على مضيفه الوحدة 3 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وانتظر الاتحاد حتى الشوط الثاني لحسم فوزه على الوحدة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إذ افتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 63 ثم أضاف البرتغالي جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 67 وتكفل كورونادو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.



وحقق الاتحاد فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز السادس.

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