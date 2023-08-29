الهلال يهزم الاتفاق ويتقدم إلى الوصافة مؤقتاً

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تقدم الهلال إلى المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب أندية دوري روشن السعودي عقب فوزه الاثنين على ضيفه الاتفاق 2-0 في المرحلة الرابعة من المسابقة.
وحسم الهلال فوزه على بهدفين حملا توقيع البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 24 وسالم الدوسري في الدقيقة 41.
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ورفع رفع رصيد الهلال إلى عشر نقاط ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا وتوقف رصيد الاتفاق عند سبع نقاط في المركز الخامس.
وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، فاز الرائد على ضيفه الرياض بثلاثة أهداف دون رد، حيث تكفل محمد فوزير بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 18 و45 وأحرز الجزائري أمير سعيود الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وسجل الرائد فوزه الأول هذا الموسم ليغادر قاع الترتيب ويتقدم للمركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز العاشر.
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