النصر يُجهِز على ما تبقى من الشباب برباعية ثقيلة

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الشباب 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
وافتتح رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء ثانية.
وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، أهدر عبد الرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 63 قبل أن يسجل سلطان الغنام الهدف الرابع في الدقيقة 80.
واضطر الشباب للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا.
ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.
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