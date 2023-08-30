الهلال يتعاقد مع حارس المرمى محمد الربيعي

وقع نادي الهلال يوم الأربعاء مع حارس المرمى الدولي محمد الربيعي، قادما من صفوف فريق أهلي جدة لمدة 4 مواسم حتى نهاية 2026-2027.

ونشر النادي العاصمي بيان تعاقده عبر منصة "إكس" موضحا: أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع الحارس الدولي محمد الربيعي بعقد يمتد لأربعة ماسم رياضية حتى نهاية 2026-2027.

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وبدأ الربيعي، 26 عاما، مسيرته في الفئات العمرية لنادي الأخدود قبل التدرج في الفائات العمرية في أهلي جدة وصولا إلى الفريق الأول منذ 2013 حتى 2023 تخللتها إعارة لموسم واحد لنادي الباطن في موسم 2018-2019.

ولعب الربيعي 7 مباريات دولية كانت الأولى في لقاء ودي أمام الإمارات في عام 2019 ومواجهتان وديتانأمام جامايكا فيما لعب أمام أستراليا وفيتنام في تصفيات كأس العالم وأمام الأردن في كأس العرب وأمام أميركا في آخر مشاركاته.