محرز يقود الأهلي إلى تجاوز الطائي

واصل الأهلي انتصاراته بفوزه على الطائي بهدفين نظيفين، يوم الثلاثاء، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

أحرز ثنائية الأهلي الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقتين 39 و59.

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وشهدت المباراة طرد ألفا سيميدو لاعب الطائي في الدقيقة 35.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف اتحاد جدة المتصدر، وتوقف رصيد الطائي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.