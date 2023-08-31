اتحاد جدة يعزز دفاعه بحسن كادش

وضع القراءة
100% حجم الخط
وقع نادي اتحاد جدة يوم الخميس مع المدافع حسن كادش لمدة ثلاثة مواسم قادما من صفوف فريق التعاون.
ونشر النادي الغربي عبر حسابه في منصة "إكس": يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد مع اللاعب حسن كادش لمدة 3 مواسم.
مادة اعلانية
وبدأ كادش، 30 عاما، مسيرته في نادي الاتفاق بين عامي 2012 و2017 قبل أن ينتقل إلى الهلال ويلعب برفقته 31 مواجهة إلى شتاء 2020 عندما انتقل إلى التعاون.
وسجل كادش 6 أهداف في مسيرته، 5 منها جاءت بقميص التعاون، وسبق له اللعب للمنتخب السعودي الأول في مباراة ودية واحدة أمام سلوفينيا في يناير 2017 مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد وإنتر ميلان.. الدفاع الأقوى في دوريات العالميتساوى دفاع الاتحاد مع دفاع إنتر ميلان الإيطالي فقط بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، كالفريقين الوحيدين اللذين لم تهتز شباكهما بأي هدف في المسابقة ... رياضة
-
كلاسيكو مثير بين الهلال والاتحاد في قمة الدوري السعوديتتجه الأنظار يوم الجمعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة مسرح الكلاسيكو بين الاتحاد المتصدر وحامل اللقب والهلال بطل الموسم قبل الماضي في قمة ... رياضة
-
اتحاد جدة يعبر الوحدة بثلاثية "الدقائق العشر"واصل اتحاد جدة حامل اللقب انطلاقته المثالية في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم وتغلب على مضيفه الوحدة 3 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الرابعة من ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية