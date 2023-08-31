اتحاد جدة يعزز دفاعه بحسن كادش

وقع نادي اتحاد جدة يوم الخميس مع المدافع حسن كادش لمدة ثلاثة مواسم قادما من صفوف فريق التعاون.

ونشر النادي الغربي عبر حسابه في منصة "إكس": يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد مع اللاعب حسن كادش لمدة 3 مواسم.

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وبدأ كادش، 30 عاما، مسيرته في نادي الاتفاق بين عامي 2012 و2017 قبل أن ينتقل إلى الهلال ويلعب برفقته 31 مواجهة إلى شتاء 2020 عندما انتقل إلى التعاون.

وسجل كادش 6 أهداف في مسيرته، 5 منها جاءت بقميص التعاون، وسبق له اللعب للمنتخب السعودي الأول في مباراة ودية واحدة أمام سلوفينيا في يناير 2017 مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.