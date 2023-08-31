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انتقل كادش للتعاون في 2020

اتحاد جدة يعزز دفاعه بحسن كادش

العربية.نت
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وقع نادي اتحاد جدة يوم الخميس مع المدافع حسن كادش لمدة ثلاثة مواسم قادما من صفوف فريق التعاون.

ونشر النادي الغربي عبر حسابه في منصة "إكس": يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد مع اللاعب حسن كادش لمدة 3 مواسم.

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وبدأ كادش، 30 عاما، مسيرته في نادي الاتفاق بين عامي 2012 و2017 قبل أن ينتقل إلى الهلال ويلعب برفقته 31 مواجهة إلى شتاء 2020 عندما انتقل إلى التعاون.

وسجل كادش 6 أهداف في مسيرته، 5 منها جاءت بقميص التعاون، وسبق له اللعب للمنتخب السعودي الأول في مباراة ودية واحدة أمام سلوفينيا في يناير 2017 مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

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