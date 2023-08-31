ديف كومار يتحدث عن إمكانية كسر عقد صلاح مع ليفربول

كشف القانوني الإنجليزي ديف كومار أن التعاقد مع المصري محمد صلاح عبر كسر عقده في حال كان يملك واحدا جائز مبينا في الوقت نفسه أن نادي ليفربول سبق له وأن تعرض لموقف مشابه مع الأوروغوياني لويس سواريز.

وأبان كومار لـ"في المرمى": في الدوري الإسباني اللاعبون يملكون بنودا تمنح الأندية أفضلية كسر العقود بينما الأمر ليس إلزاميا في الدوري الإنجليزي، ولو كان لمحمد صلاح بند كسر عقد فيستطيع أي ناد أن يدفع المبلغ أو اللاعب نفسه للرحيل عن ليفربول في حال وافق النادي الإنجليزي على ذلك.

مادة اعلانية

وأضاف كومار حول حالة انتقال سواريز إلى برشلونة: لويس سواريز كان في ليفربول وانتقل إلى برشلونة رغم الفرصة التي حصل عليها للانتقال إلى أرسنال حينها دفع الأخير جنيها واحدا فوق البند الذي حدد بـ 40 مليون جنيه إسترليني حينها ولم يكتمل الانتقال.