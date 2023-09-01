الثلاثاء.. قرعة كأس العالم للأندية في جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة، إقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم الثلاثاء المقبل.

وتستضيف مدينة جدة قرعة البطولة التي ستلعب في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل والتي ستلعب في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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وستكون النسخة القادمة هي الأخيرة بالنظام القديم للبطولة، إذ تشارك فيها 7 أندية وهي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا واتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا وأوراوا ريد دايمندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون تيغريس المكسيكي بطل أميركا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية لكوبا ليبرتادوريس الذي لم يحدد بعد.

وتنطلق البطولة بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل على أن تقام الجولة الثانية يوم 15 ديسمبر ثم نصف النهائي في يومي 18 و19 ديسمبر بينما النهائي في 22 من نفس الشهر.