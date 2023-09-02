الأهلي والنصر والهلال.. عقد عانى منها الاتحاد

تواصلت عقدة اتحاد جدة أمام منافسه الهلال بعدما خسر أمامه في قمة الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، ليكون الفريق العاصمي ثالث الأندية التي تحرم نقاطها على الفريق الغربي لمدة زمنية غير قصيرة.

وخسر الاتحاد تقدمه يوم الجمعة بفارق هدفين أمام الهلال بعدما أنهى الشوط الأول متفوقاً 3-1 ليعود الضيف ويقلبها إلى 4-3 في الشوط الثاني بفضل الصربي ثلاثية الصربي ألكسندر ميتروفيتش وهدف سالم الدوسري.

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وبهذه الخسارة يصل الاتحاد إلى مباراته الخامسة تواليا التي لا يهزم فيها الهلال منذ الدور الثاني لموسم 2020-2021 عندما فاز عليه 2-0 بثنائية عبدالمحسن فلاتة وسعود عبدالحميد.

وفي ذهاب موسم 2021-2022 خسر الاتحاد في الرياض بهدفين لهدف وحيد سجله هارون كمارا قبل أن يخسر في إياب الموسم نفسه على أرضه بنتيجة 3-1.

وفي الموسم الماضي استضاف الاتحاد الهلال ذهابا في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وخسر بهدف النيجيري أوديون إيغالو قبل أن يتعادلا إيابا في الرياض بهدفين لمثلهما رغم التقدم في نتيجة تلك المباراة بهدفين نظيفين.

وفي تاريخ مواجهاته أمام جاره الأهلي ومنافسه النصر في دوري المحترفين مر الأصفر الغربي بفترات طويلة افتقد فيها طعم الفوز أمامهما.

ومنذ الفوز على جاره الأخضر في ديربي جدة في إياب موسم 2011-2012 برأسية نايف هزازي افتقد الأصفر طعم الفوز بعدها 16 مباراة دورية متتالية حتى موسم 2020-2021، في تلك الفترة خسر الاتحاد ٩ مباريات وتعادل في 7.

وأمام أصفر العاصمة حقق الاتحاد فوزا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من موسم 2012-2013 ليخوض بعدها الفريق الجداوي 12 مباراة متتالية دون تحقيق النقاط الثلاث وصولا إلى إياب موسم 2018-2019، حينها كان الاتحاد خسر 10 وتعادل في مواجهتين.