في 11 دقيقة.. الهلال يقلب خسارته إلى فوز كبير على الاتحاد

حسم الهلال الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه اتحاد جدة حامل اللقب عندما قلب عليه الطاولة بفوز مثير 4-3، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم ليزيحه عن الصدارة يوم الجمعة في جدة في افتتاح المرحلة الخامسة.

ويدين الهلال بفوزه إلى مهاجمه الجديد العملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من فولهام الانجليزي والذي سجل ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 20 و60 و65 من ركلة جزاء، رافعا رصيده الى 4 أهداف مع بطل الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71 اثر تمريرة من الصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش (71) رافعا رصيده الى 4 اهداف ايضا.

مادة اعلانية

وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 16، وأدرك ميتروفيتش التعادل بعد أربع دقائق قبل أن يمنح الفرنسي كريم بنزيمة التقدم لحامل اللقب المنضم إليه حديثا من ريال مدريد الاسباني (38). وهو الهدف الثاني لبنزيمة مع الاتحاد بعد الاول في مرمى الرياض في المرحلة الثالثة.

وعزز الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله بالثالث (45+8) رافعا رصيده الى خمسة أهداف، ولحق بمهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صدارة لائحة الهدافين، قبل أن يقلب الهلال الطاولة.

وجدد الهلال تفوقه على الاتحاد بعدما أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

وهو الفوز الثالث للهلال هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 13 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة أمام الاتحاد الذي مني بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، والقطب الثاني لمدينة جدة الأهلي الذي يحل ضيفا على الفتح يوم السبت في ختام المرحلة.