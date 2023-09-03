الاتحاد يعلن تعاقده مع عبدالله المعيوف حتى 2025

وقع نادي اتحاد جدة يوم السبت مع حارس المرمى عبدالله المعيوف لمدة عامين قادما من صفوف فريق الهلال.

ونشأ المعيوف في الفئات العمرية للهلال قبل أن يصعد للفريق الأول في 2004 حتى 2007 لينتقل بعدها إلى الأهلي ويبقى بقميصه حتى 2016، حينها عاد إلى الفريق العاصمي وبات يشارك معه أساسيا حتى مطلع الموسم الحالي.

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وتوج المعيوف ببطولات عديدة مع ناديي الأهلي والهلال إذ حقق مع الأول كأس الملك 3 مرات والدوري مرة واحدة بينما توج مع الأزرق بثلاثة بطولات في كأس الملك و6 في الدوري واثنتان لبطولة دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى بطولتي كأس السوبر السعودية.

وبقميص المنتخب السعودي شارك المعيوف في 11 لقاء كان الأول في ودية أوزبكستان في عام 2010 والأخير في مواجهة اليمن ضمن تصفيات كأس العالم الأخيرة في عام 2019، كما لعب مباراة واحدة في كأس العالم 2018 بالإضافة إلى مباراتين في تصفيات المونديال نفسه ومباراة في تصفيات كأس آسيا 2015.