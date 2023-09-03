الاتفاق يعلن تعاقده مع الهولندي الدولي فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم السبت تعاقده مع الهولندي الدولي جورجينو فينالدوم قادما من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشأ فينالدوم، 32 عاما، في الفئات العمرية لنادي فينورد قبل أن يلتحق بالفريق الأول وينتقل بعدها إلى أيندهوفن ليحط رحاله في أكثر من ناد إنجليزي مثل نيوكاسل وليفربول.
وضم باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط الهولندي في 2021 قبل أن يعيره إلى روما الإيطالي وانتهاء إعارته الصيف الحالي.
ويلعب فينالدوم للمنتخب الهولندي منذ 2011 إذ شارك في بطولة كأس العالم 2014 وغاب عن الأخيرة بسبب الإصابة فيما خاض كأس أوروبا 2020.
وخلال مسيرته حقق فينالدوم بطولات لجميع الأندية التي مثلها ومن أبرز ما توج به دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
وتعد صفقة فينالدوم هي الأجنبية الرابعة لفريق المنطقة الشرقية بعد الأسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي والإنجليزي جوردان هندرسون.
-
الهلال يهزم الاتفاق ويتقدم إلى الوصافة مؤقتاًتقدم الهلال إلى المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب أندية دوري روشن السعودي عقب فوزه الاثنين على ضيفه الاتفاق 2-0 في المرحلة الرابعة من المسابقة.وحسم الهلال ... رياضة سعودية
-
الهلال يصطدم بالاتفاق في مباراة مثيرةيبحث الهلال الثالث الذي ينتظر تعافي نجمه الجديد البرازيلي نيمار، عن فوز جديد عندما يستقبل الاتفاق الذي يتشارك معه بسبع نقاط، على ملعب الأمير فيصل بن ... رياضة
-
الاتفاق يقلب النتيجة ويهزم النصر بثنائيةأفسد الاتفاق احتفالات ضيفه النصر وفاز عليه 2 -1 يوم الاثنين في الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.واستهل اتحاد جدة حملة الدفاع ... رياضة سعودية