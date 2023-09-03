الاتفاق يعلن تعاقده مع الهولندي الدولي فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم السبت تعاقده مع الهولندي الدولي جورجينو فينالدوم قادما من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشأ فينالدوم، 32 عاما، في الفئات العمرية لنادي فينورد قبل أن يلتحق بالفريق الأول وينتقل بعدها إلى أيندهوفن ليحط رحاله في أكثر من ناد إنجليزي مثل نيوكاسل وليفربول.

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وضم باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط الهولندي في 2021 قبل أن يعيره إلى روما الإيطالي وانتهاء إعارته الصيف الحالي.

ويلعب فينالدوم للمنتخب الهولندي منذ 2011 إذ شارك في بطولة كأس العالم 2014 وغاب عن الأخيرة بسبب الإصابة فيما خاض كأس أوروبا 2020.

وخلال مسيرته حقق فينالدوم بطولات لجميع الأندية التي مثلها ومن أبرز ما توج به دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وتعد صفقة فينالدوم هي الأجنبية الرابعة لفريق المنطقة الشرقية بعد الأسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي والإنجليزي جوردان هندرسون.