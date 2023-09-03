الفتح يمزق شباك أهلي جدة بخماسية تاريخية

فجر الفتح مفاجأة كبيرة بعد فوزه الكبير على ضيفه الأهلي 5 - 1 لتصبح تلك الخسارة الأولى له في الموسم الجاري ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي..

وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع.

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وتقدم الأهلي عن طريق هدف الإسباني غابرييل فيغا في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل للفتح في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 58 سجل لوكاس زيلارايان الهدف الثاني للفتح، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 (ضربة جزاء) والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل سفيان بن دبكة الهدف الخامس للفتح من ضربة جزاء

وتلقى الشباب الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك أمام ضيفه الخليج بنتيجة 1 - 3.

وتجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، فيما رفع الخليج رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم الشباب عن طريق إياجو سانتوس في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منصور حمزي التعادل للخليج في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 68 سجل فابيو مارتينيز الهدف الثاني للخليج، فيما اختتم محمد شريف ثلاثية الخليج في الدقيقة 81.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، استعاد الاتفاق ذاكرة الانتصارات بفوزه على ضيفه ضمك 3 - 1.

وكان الاتفاق قد خسر في آخر مباراة أمام الهلال صفر - 2، وقبلها كان قد تعادل 1 - 1 مع الخليج، لكن فوزه اليوم رفع رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم ضمك عن طريق جورج نكودو من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، لكن موسى ديمبلي سجل هدفين للاتفاق في الدقيقتين 13 و23، ثم أضاف حمدان الشمراني الهدف الثالث في الدقيقة 68. من جانبه حقق التعاون فوزا كبيرا على ضيفه الوحدة 4 - 1.

وتقدم التعاون عن طريق فلافي ودا سيلفا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سطام الروقي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 62 سجل وليد الأحمد الهدف الثالث للتعاون، قبل أن يضيف أندري جيروتو الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجل فيصل فجر هدف الوحدة من ضربة جزاء.