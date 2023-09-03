النصر يواصل صحوته بخماسية الحزم

وضع القراءة
100% حجم الخط
اكتسح النصر مضيفه الحزم 5 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.
ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، ليتجاوز تعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز السادس في الترتيب.
مادة اعلانية
على الجانب الآخر تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.
وتقدم النصر عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 33، قبل أن يضيف عبد الله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.وفي الدقيقة 47 سجل محمد باداموسى هدف تقليص الفارق للحزم، لكن النصر عاد للتسجيل مجددا عن طريق أوتافيو في الدقيقة 57، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 68، ويختتم السنغالي ساديو ماني الأهداف في الدقيقة 78.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الأهلي والنصر والهلال.. عقد عانى منها الاتحادتواصلت عقدة اتحاد جدة أمام منافسه الهلال بعدما خسر أمامه في قمة الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي، ليكون الفريق العاصمي ثالث الأندية التي تحرم نقاطها ... رياضة سعودية
-
النصر يستهدف نقاط الحزم واستمرار صحوتهيأمل النصر في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الثالث توالياً بعد خسارتين متتاليتين عندما يواجه مضيفه الحزم السادس عشر يوم السبت على ملعب مدينة الملك ... رياضة
-
النصر يُجهِز على ما تبقى من الشباب برباعية ثقيلةسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الشباب 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية