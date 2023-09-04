"الآسيوي": مباريات السعودية وإيران بنظام الذهاب والإياب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن جميع المباريات بين المنتخبات الوطنية والأندية التابعة للاتحاد السعودي والاتحاد الإيراني، سوف تقام على أساس نظام الذهاب والإياب.

وأضاف الاتحاد القاري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: جاء هذا التطور في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني يوم الاثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.

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وواصل: قبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأردف: يرحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذه الخطوة التاريخية، والتي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين، وسوف تتطلع الجماهير المتحمسة في كل من السعودية وإيران وكافة أرجاء قارة، لمتابعة فصل جديد في مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية، مع تنافس فرق السعودية وإيران بروح التنافس والصداقة، ومع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، اعتباراً من 19 سبتمبر، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية.