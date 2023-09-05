قائد منتخب المغرب ينتقل إلى الشباب السعودي

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أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع رومان سايس، قائد منتخب المغرب، قادما من السد القطري.
وأوضح الشباب في بيانه الصحافي أن التعاقد مع المدافع الدولي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
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وخاض البالغ من العمر "33 عاما" مسيرة طويلة في الملاعب الفرنسية قبل انتقاله إلى وولفرهامبتون الإنجليزي ومنها إلى بشكتاش التركي ثم السد القطري.
ويملك المدافع 75 مباراة دولية في رصيده مع منتخب بلاده الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022.
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