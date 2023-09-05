ملعب "الملز" يستضيف المباريات حتى نهاية الموسم

وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة في السعودية أن ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالعاصمة الرياض سيستضيف المباريات حتى نهاية الموسم الجاري.
وكتب السلمي عبر تطبيق "إكس" يوم الثلاثاء: إشارةً إلى ما تم تداوله حول ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. أود الإيضاح أن الملعب سيكون مستمرًا في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم.
مادة اعلانية
واستضاف الملعب الواقع وسط العاصمة السعودية مباريات أندية الهلال والشباب والرياض في الجولات الخمس الأولى من دوري روشن السعودي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نقل مباراة السعودية وكرواتيا إلى ملعب "الملز"نقل اتحاد القدم السعودي المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا يوم الأربعاء إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بدلاً من ملعب مرسول بارك.وكشف الاتحاد السعودي في ... رياضة سعودية
-
الاتحاد أمام عقدة "الملز" ورقم غاب 5 أعوام أمام الهلاليدخل اتحاد جدة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الثلاثاء أملا في الابتعاد بصدارته باحثا عن حسم مبكر لبطولة الدوري السعودي بالإضافة إلى تكرار عدم خسارته من ... رياضة سعودية
-
نقل مباراتي الهلال والشباب إلى "الملز"قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء، نقل مباراتي الهلال والفتح و الشباب والتعاون إلى استاد الأمير فيصل بن فهد ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية