ملعب "الملز" يستضيف المباريات حتى نهاية الموسم

أكد رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة في السعودية أن ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالعاصمة الرياض سيستضيف المباريات حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب السلمي عبر تطبيق "إكس" يوم الثلاثاء: إشارةً إلى ما تم تداوله حول ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.. أود الإيضاح أن الملعب سيكون مستمرًا في استضافة المباريات حتى نهاية الموسم.

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واستضاف الملعب الواقع وسط العاصمة السعودية مباريات أندية الهلال والشباب والرياض في الجولات الخمس الأولى من دوري روشن السعودي.