الشباب ينهي عقد كايزر.. ويعين براون مدرباً

أعلن نادي الشباب يوم الأربعاء عن إنهاء عقد مدربه الهولندي مارسيل كايزر وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين.

وذكر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه تم تكليف الأرجنتيني خوان براون مدرب فئة الشباب بالنادي وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

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وكان كايزر قد تولى تدريب الشباب قبل انطلاق الموسم الجاري لكنه لم ينجح في وضع بصمته مع الفريق، ليتم الاتفاق مع إدارة النادي على رحيله.

ويحتل الشباب المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد نقطتين بعدما خاض خمس مباريات لم يحقق خلالها الفوز وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات كان آخرها على أرضه وبين جماهيره أمام الخليج بنتيجة 1 - 3.