رونالدو: لست مجنوناً.. الدوري السعودي أفضل من البرتغالي

أكد الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي أنه فخور بكونه رائد التغيير في كرة القدم السعودية مضيفا بأن الجميع اعتقد بأنه مجنون في مطلع الأمر قبل أن يثبت عكس ذلك.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرتغال وسلوفاكيا ضمن تصفيات كأس أوروبا أبان رونالدو حول التغيير في كرة القدم السعودية: كنت أعلم أن هذا سيحدث ولكن الجميع ظن أنني مجنون ولكن على ما يبدو أن الجنون ليس كما تظنون.. من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، وبما أنني لاعب للنصر كنت أعلم أن هذا كله سيحدث. إنه شرف أن أساهم في تغيير كرة القدم السعودية.

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وأضاف رونالدو خلال المؤتمر الصحفي: فخور بذلك وما أود فعله بشدة أن أستمر في التطوير إلى أن نصل إلى القمة.

وأوضح مهاجم نادي النصر: الدوري السعودي حاليا أقوى من البرتغالي لقلة المشاكل ولأن الأسماء الحاضرة في الدوري السعودي أقوى وأفضل قيمة.

وتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أوروبا 2024 وستواجه سلوفاكيا في براتيسلافا يوم الجمعة ولوكسمبورغ في ألغارف يوم الاثنين.