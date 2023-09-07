الإيطالي فيليبي ينتقل من بيتيس إلى اتحاد جدة

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أعلن اتحاد جدة يوم الخميس التعاقد مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي لينضم إلى صفوف الفريق في الموسم الجاري، وذلك قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.
وانتقل فيليبي إلى الاتحاد ليصبح خامس صفقات الفريق الأجنبية بعد كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو.
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ولعب البرازيلي المولد في إيتوانو بمسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة لاتسيو الإيطالي الذي أعاره إلى سالرنتينا في أول مواسمه بإيطاليا موسم 2016-2017.
وفي صيف العام الماضي انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني والذي خاض معه 30 مباراة الموسم الماضي ومباراة واحدة في الموسم الحالي.
ورغم أنه لعب لمنتخبي البرازيل تحت 20 و23 عاماً، إلا أنه في 2022 أصبح لاعباً دولياً إيطالياً بعد حصوله على الجنسية.
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