صحفي بريطاني: قصة صلاح واتحاد جدة انتهت

كشف الصحفي البريطاني جيمس بيرس أن قدوم النجم المصري محمد صلاح ليس محتملا باعتقاده مضيفا أن جميع مشجعي ليفربول يعدون الساعات حتى انتهاء سوق الانتقالات السعودية.
وأبان صحفي "ذا أثليتك"لـ "في المرمى": كل مشجعي ليفربول يعدون الساعات حتى إغلاق سوق الانتقالات السعودية في يوم الخميس والنادي الإنجليزي يحاول الحفاظ على نجمه محمد صلاح لصعوبة الحصول على بديل بعد إغلاق السوق في أوروبا.
وأضاف: كلوب أنكر وجود عروضا لأن العرض أتى بعد مؤتمر مباراة الفريق السابقة وليس بعلم المدرب الألماني. في ليفربول كان الجميع ينتظر عرضا جديدا من الاتحاد في الأربعين ساعة الماضية ولكن يبدو أننا سننتظر حتى انتهاء مهلة سوق الانتقالات السعودية
واخنتم بيرس: لا أتوقع حدوث أي مفاجآت وأن القصة انتهت وليس هناك فرصة لمغادرة محمد صلاح خلال الفترة الحالية
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