كوستاريكا.. ألغت الجيش في 1949.. واختفت عن "الذهبية"

تعرف بقهوتها الفواحة وغاباتها المطرية المتعددة وعدد من شواطئها وطبيعتها الخلابة ما يجعلها من أفضل الوجهات السياحية لمحبي المغامرة ورغم وقوعها بين الأميركيتين وتاريخيهما المليء بالحروب والدم إلا أن دولة كوستاريكا أو "الساحل الغني" لا تملك جيشا منذ 1949.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره الكوستاريكي ودياً يوم الجمعة على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل ستكون المباراة هي الأولى للإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي والخامسة بين الفريقين.

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الدولة المحاطة بنيكاراغاوا وبنما سكنها السكان الأصليون في بادئ الأمر قبل الاحتلال الإسباني في القرن السادس عشر لتصبح تحت الحكم المكسيكي لاحقا وصولا إلى عضوية في جمهورية اتحاد أميركا الوسطى الاتحادية لتعلن استقلالها في 1847.

وبعد حرب أهلية قصيرة امتدت شهرا وقرابة أسبوعين في عام 1948 قررت كوستاريكا إلغاء نظام الجيش العسكري بعدها بعام لتكون إحدى الدول القليلة ذات السيادة عالميا التي تكون بلا نظام للجيش.

يحتفل الكوستاريكيون بيوم إلغاء الجيش وهو في الأول من ديسمبر من كل عام، إذ في اليوم نفسه في 1948 أعلن الرئيس خوسيه فيغيرس فيرير إلغاء الجيش بعد الانتصار في الحرب الأهلية وحينها قام الرئيس بتحطيم جدار بمطرقة في يده علامة على إنهاء حقبة الجيش في البلاد.

وفي العام التالي أدخل إلغاء الجيش في المادة الثانية عشرة من الدستور الكوستاريكي فيما خصصت الميزانية السابقة للجيش إلى الأمن والتعليم والثقافة، بينما زالت كوستاريكا تملك عناصر شرطة.

في عام 1986 أعلن الرئيس حينها أوسكار أرياس سانشيز الأول من ديسمبر يوما وطنيا سمي بـ "يوم إلغاء الجيش" لتصبح متميزة لعدم حدوث أي حرب أهلية فيها منذ 1948 على عكس جاراتها، وهي ما زالت تملك قوات تنفذ القانون لكنها لا تملك جيشا دائما أو ثابتا.

وتملك كوستاريكا تاريخا متباينا في كرة القدم إذ سبق لها الفوز بالكأس الذهبية 3 مرات في 1963 و1969 و1989 بينما يعد الدور ربع النهائي أبعد ما وصل إليه الـ "تريكولور" في بطولات كأس العالم عندما حدث ذلك في 2014 بالبرازيل.

وتعود أول مباريات المنتخبين إلى ودية أقيمت في الخبر عام 1993 حينها خسر المنتخب السعودي بهدفين لهدف سجله سعيد العويران قبل أن تقام ودية أخرى بينهما بعد الأولى بأربعة أيام انتهت بثلاثية للأخضر سجلها حمزة إدريس وماجد عبدالله وسعيد العويران قابلها هدفان كوستاريكيان.

وفي ديسمبر 1994 خسر المنتخب السعودي أمام كوستاريكا مجددا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض 1 – 3 جاءت عن طريق هاتريك رونالدو غوميز وهدف وحيد لخالد مسعد بينما كان آخر لقاء بين البلدين في يوليو 1999 وحينها انتهت بفوز جديد للفريق الكاريبي عن طريق رونالد غوميز.