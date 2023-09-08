فيفا: الدوري السعودي الثاني عالمياً في سوق الانتقالات

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية للفترة الممتدة بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر، حيث أوضح التقرير أن الدوري السعودي بات الثاني على مستوى العالم في أنشطة الانتقالات الدولية للاعبين خلال فترة التسجيل لمنتصف العام 2023.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يوم الجمعة أن رسوم الانتقالات حطمت كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت قيمتها 7.36 مليار دولار أميركي في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، بزيادة قدرها 47.2% عن فترة التسجيل لمنتصف العام 2022 و26.8% عن الرقم القياسي السابق المسجل في منتصف العام 2019.

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وقال إيميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في "فيفا": تربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، فبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98مليار دولار أميركي، حيث وصل عدد صفقات الشراء إلى 449 والبيع 514، أما ألمانيا فقد حققت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات (1.11 مليار دولار أميركي)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار أميركي في فترة منتصف العام".

وتابع تقرير "فيفا" أن السعودية احتلت المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 875.4 مليون دولار أميركي، متفوقة على فرنسا 859.7 مليون دولار أميركي وألمانيا 762.4 مليون دولار أميركي وإيطاليا 711 مليون دولار أميركي وإسبانيا 405.6 مليون دولار أميركي. ونتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبة 10% من المجموع.

أما بالنسبة لكرة قدم السيدات، فقد علق غارسيا سيلفيرو قائلاً: لقد ارتفع عدد الانتقالات للسنة السادسة على التوالي، فشهدت فترة التسجيل لمنتصف العام 829 صفقة، 66 منها مقابل رسوم. وهذان رقمان قياسيان بزيادة قدرها 19.1% و83.3% توالياً عن الأرقام السابقة".

كذلك برزت هيمنة القارة الأوروبية في كرة قدم السيدات، مع إتمام 634 صفقة شراء مقابل 565 صفقة بيع، وجاءت ألمانيا في المقدمة من حيث صفقات الشراء (55) أما فرنسا فكانت حصة الأسد من نصيبها في صفقات البيع (53)، وفي السياق نفسه، تضاعفت الرسوم التي أنفقتها الأندية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 3 ملايين دولار أميركي.

وأوضح التقرير أن رسوم وكلاء اللاعبين بلغت آفاقاً غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها أثناء فترة التسجيل لمنتصف العام إلى 696.6 مليون دولار أميركي، بمجموع 853 مليون دولار أميركي طوال العام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 36.9% عن مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات السابقة.