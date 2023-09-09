الأولمبي السعودي يهزم اللبناني ويقترب من التأهل إلى "آسيا"

فاز المنتخب السعودي على اللبناني 3 - صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما.

وسجل ثلاثية المنتخب السعودي كل من عبدالله رديف، 11، وسعد الناصر، 38، ومحمد مران عند الدقيقة 95.

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وأصبح حامل لقب كأس آسيا تحت 23 عاما على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل إلى نهائيات البطولة المقررة في قطر عندما يواجه منتخب كمبوديا في الجولة الثالثة والأخيرة.

ورفع المنتخب السعودي الأولمبي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة والكمبودي ثانيا بـ4 نقاط بينما تجمد رصيد لبنان عند نقطة واحدة وبقي رصيد منغوليا خالياً من النقاط.