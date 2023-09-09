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هدف كالفو الأول

المنتخب الكوستاريكي يهزم السعودي بثلاثية

العربية.نت
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خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوستاريكي 3 - 1 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات القادمة.

وأقيمت المباراة على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وتعد هي الأولى للإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي.

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وانتهى الشوط الأول بهدفين دون رد للمنتخب الكوستاريكي سجلهما فرانسيسكو كالفو، 12، ومانفريد أوغالدي، 32، قبل أن يشهد الشوط الثاني تقليص الفارق للمنتخب السعودي عن طريق علي البليهي، 68، وينتظر راندال ليال حتى الدقيقة 89 ليسجل الهدف الثالث.

ويلعب المنتخب السعودي مباراته الودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في الملعب نفسه.

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