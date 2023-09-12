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المنتخبان يستعدان لبطولة كأس آسيا 2024

المنتخب السعودي يخسر ثاني ودياته أمام كوريا الجنوبية

العربية.نت
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فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره السعودي بهدف دون رد في مباراة ودية دولية احتضنتها نيوكاسل البريطانية استعدادا لكأس آسيا المقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل.

وسجل كيم يونغ سيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 32.

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وهذه الخسارة هي الثانية للمنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي الحالي، بعد أن خسر بنتيجة 1-3 أمام كوستاريكا يوم الجمعة الماضي.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بأمم آسيا، مع منتخبات عمان وقيرغيكستان وتايلاند.

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