الاتحاد يسعى لاستعادة التوازن أمام الأخدود

يسعى اتحاد جدة يوم الخميس إلى تعويض خسارته أمام الهلال في قمة الجولة الخامسة عندما يحل ضيفاً على الأخدود ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويأمل الاتحاد في استعادة توازنه، عندما يواجه مضيفه الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران في افتتاح المرحلة يوم الخميس.
وسبق للفريقين أن تقابلا في كأس ولي العهد عام 2004 وانتهت بفوز الاتحاد 3-0.
وبعدما سجل أربعة انتصارات متتالية دون أن يستقبل أي هدف، سقط الاتحاد أمام ضيفه الهلال في مباراة الكلاسيكو برباعية مقابل ثلاثة.
ويعتمد حامل اللقب على مجموعة من الأسماء المميزة، على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، البرازيليين فابينيو ورومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا.
وفي ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة يستضيف الوحدة نادي ضمك إذ يسعى صاحب الأرض إلى التعافي من خسارتيه الماضيتين أمام الاتحاد والتعاون بينما يحاول الضيف تحقيق الفوز الأول في البطولة إذ يملك 3 نقاط بعد 5 جولات.
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