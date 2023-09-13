مدربا الهلال والاتحاد ضمن قائمة الأكثر إنفاقاً في التاريخ

تواجد البرتغاليان جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، ونونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، ضمن قائمة أكثر 19 مدربا إنفاقا في تاريخ كرة القدم حول العالم، والتي تصدرها الإسباني بيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وتواجد جيسوس "69 عاما" بالمرتبة الـ 13 في القائمة التي أعلنت عنها صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، وذلك بعدما صرف المدرب الحالي للهلال 920 مليون يورو على انتقالات اللاعبين خلال مسيرته التدريبية التي بدأت في 1989.

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ويعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى الهلال الصيف الحالي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلى صفقة انتقال في تاريخ جيسوس والتي بلغت "90 مليون يورو"، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيمة السوقية للاعبين والأندية.

أما مدرب اتحاد جدة فقد حل في المرتبة الـ 18 متقدما على السير أليكس فيرغسون، بعدما صرف 781 مليون يورو على انتقالات اللاعبين في مسيرته التي بدأت كمدرب في 2012.

وتصدر البرازيلي فابينيو القادم من ليفربول الإنجليزي إلى الاتحاد السعودي قائمة أعلى اللاعبين الذين انتقلوا لفريق يدربه نونو سانتو "49 عاما" بـ "46.70 مليون يورو".

وتصدر قائمة أعلى المدربين صرفا في سوق الانتقالات عبر تاريخ كرة القدم المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعدما صرف 2 مليار و40 مليون يورو في الانتقالات، ويعد الإنجليزي جاك غريليش "117.50 مليون يورو" أعلى صفقات غوارديولا.

وحل ثانيا البرتغالي جوزيه مورينيو بـ " مليار و860 مليون يورو"، ثم الإيطالي كارلو أنشيلوتي " مليار و690 مليون يورو"، والإيطالي ماسيمليانو أليغري "مليار و400 مليون يورو" وخامسا تواجد الأرجنتيني دييغو سيميوني بمبلغ وصل إلى مليار و210 مليون يورو.