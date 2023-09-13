اتحاد جدة في أول مواجهة أمام الصاعدين.. 5 هزائم

واجه اتحاد جدة مفاجآت في مبارياته أمام الأندية الصاعدة في تاريخه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراته أمام مضيفه الأخدود يوم الخميس ضمن مواجهات المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وسيلعب اتحاد جدة، الثالث في ترتيب الأندية بعد 4 انتصارات وخسارة واحدة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، آملا في أن يتفادى مفاجأة غير سارة من النادي الصاعد، إذ سبق للفريق الغربي الخسارة من الأندية الصاعدة في أول مواجهة أمامها بعد صعودها في 5 مناسبات طوال فترة الدوري السعودي للمحترفين.

مادة اعلانية

وتعود أول خسارة واجهها الاتحاد إلى الجولة الثانية من موسم 2012 – 2013 حينها لعب على ملعب نادي العروبة في الجوف وخسر المباراة بهدف تكفل به مشاري العنزي.

وفي الجولة التاسعة من موسم 2013 – 2014 استضاف اتحاد جدة نادي هجر الصاعد حينها وخسر بهدف دون رد جاء عن طريق محمد الراشد.

وبعد قرابة 5 أعوام من تجنب التعثرات أمام الأندية الصاعدة تعرض الاتحاد إلى صدمة في مباراته الثالثة من موسم 2019 – 2020 حينها حسر بهدفين لهدف سجل لصاحب الأرض المغربي محسن ياجور بينما سجل للأصفر الأرجنتيني إيميليانو فيكيو.

وبعد 5 جولات من الخسارة أمام ضمك خسر الاتحاد مباراة أخرى من النادي الصاعد الآخر أبها في مباراة أقيمت في جدة، حينها وقع ثنائية الفريق الضيف التونسي كريم العواضي والنيجيري روبن غابرييل بينما سجل للاتحاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو.

وكانت آخر مواجهة خسرها الاتحاد أمام ناد صاعد في ذلك الموسم هي أمام الفيحاء في أولى جولات موسم 2021 – 2022، آنذاك انتهت المباراة بهدف دون رد في المجمعة جاء بتسديدة من اليوناني باناغيوتس تاختسيدس.