الشباب يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الفيحاء

قاد رومان سايس فريقه الجديد الشباب لتحقيق أول انتصار في دوري روشن السعودي هذا الموسم بتغلبه 1-صفر على الفيحاء.

وفي ظهوره الأول مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه مطلع الشهر الجاري سجل سايس هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني.

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واستغل سايس عرضية البلجيكي يانيك كاراسكو الذي خاض هو الآخر مباراته الأولى مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه قادما من أتلتيكو مدريد.

ولعب الشباب منقوص العدد بعد طرد نادر عبدالله الشراري في الدقيقة 72، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية.

وبهذا يرتفع رصيد الشباب إلى خمس نقاط من ست مباريات في المركز 13 بفارق 10 نقاط خلف الاتحاد المتصدر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند ست نقاط.