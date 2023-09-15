النصر يستهدف نقاط مضيفه الرائد

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يأمل النصر مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفا على الرئد ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويسعى النصر لمواصلة الزحف نحو المقدمة، عندما يحل ضيفاً على الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله يوم السبت.
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ويحتل النصر المركز السادس بفضل ثلاثة انتصارات متتالية جاءت بعد خسارته مرتين افتتاحاً.
ويمني البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد مبكرا إلى الرياض بعد غيابه عن مباراة لوكسمبورغ للإيقاف، النفس في مواصلة هزّ الشباك وتعزيز صدارة الهدافين (6).
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