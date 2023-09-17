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مباراة كأس موسم الرياض الماضية

الهلال والنصر وناد عالمي في كأس موسم الرياض

العربية.نت
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إقامة نسخة ثانية من كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر وناد عالمي يحدد لاحقا بنظام الدوري.

وكانت أول نسخة من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير من العام الحالي وحينها انتهت المباراة 5 - 4 للفريق الضيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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وستشهد النسخة الجديدة من كأس موسم الرياض تغيير النظام ليكون بنظام الدوري بين الهلال والنصر وفريق عالمي يحدد لاحقا ليتوج الفريق الأكثر نقاطا بالبطولة.

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