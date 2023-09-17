قذيفة سان ماكسيمان تمنح الأهلي نقاط التعاون الصعبة

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حقق الأهلي فوزا صعبا على ضيفه التعاون 3 - 2 يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وتقدم الأهلي عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل وليد الأحمد لاعب التعاون الهدف الثاني للأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23.
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وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل التعاون هدفه الأول عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يدرك موسى بارو التعادل في الدقيقة 51.
ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق آلان سان ماكسيمان.
ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة خلف الهلال المتصدر.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة في المركز الرابع.
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