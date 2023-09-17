اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار موسم الرياض الجديد

موسم الرياض يضم متحف رونالدو وجوائز 433

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه موعد انطلاق موسم الرياض في الثامن والعشرين من أكتوبر 2023 والذي سيفتتح بنزال الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري بالإضافة استضافة متحف وتجربة CR7 الخاص بالأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وسيشمل الموسم متحف "ليجندز" الخاص بأساطير كرة القدر على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة وهو الثاني في العالم بعد الفرع في مدريد.

مادة اعلانية

وسيضم موسم الرياض متحف وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة كرستيانو رونالدو والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية بالإضافة إلى تجارب تفاعلية

وأيضا سيشمل الموسم تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يصف رفاق المدرسة زعيم كوريا الشمالية؟ كيف يصف رفاق المدرسة زعيم كوريا الشمالية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط