موسم الرياض يضم متحف رونالدو وجوائز 433

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه موعد انطلاق موسم الرياض في الثامن والعشرين من أكتوبر 2023 والذي سيفتتح بنزال الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري بالإضافة استضافة متحف وتجربة CR7 الخاص بالأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو.
وسيشمل الموسم متحف "ليجندز" الخاص بأساطير كرة القدر على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة وهو الثاني في العالم بعد الفرع في مدريد.
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وسيضم موسم الرياض متحف وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة كرستيانو رونالدو والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية بالإضافة إلى تجارب تفاعلية
وأيضا سيشمل الموسم تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.
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