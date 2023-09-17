نجوم الدوري السعودي يستعدون لخطف الأنظار في أبطال آسيا

يستهل كريستيانو رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، رحلته لإضافة لقب قاري آخر إلى خزينته، يوم الثلاثاء، عندما يلعب النصر السعودي أمام بيروزي الإيراني في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيضفي النجم البرتغالي، الذي فاز بألقابه الأوروبية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، وعدد من اللاعبين البارزين الذين انضموا للدوري السعودي بريقا على المسابقة القارية التي تنطلق الأسبوع الجاري.

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والنصر واحد من 40 ناديا من 20 دولة آسيوية تنافس في عشر مجموعات اعتبارا من يوم الاثنين. ويتأهل المتصدرون إلى دور 16بجانب أفضل فرق حاصلة على المركز الثاني على أمل حصد اللقب والجائزة المالية التي تبلغ أربعة ملايين دولار.

والهلال، الذي تعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان، والذي خسر النهائي الأخير أمام أوراوا رد دياموندز الياباني. الفريق الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، عزز صفوفه بالتعاقد مع ألكسندر متروفيتش وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة، الاثنين، أمام نافباهور الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مومباي سيتي وناساجي مازاندران الإيراني.

ويسعى الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي بقيادة كريم بنزيمة للفوز باللقب القاري الأول منذ 2005 ويستهل مشواره أمام إيه.جي.إم.كيه الأوزبكي قبل مواجهة سيباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي في المجموعة الثالثة.

ومن المتوقع أن تهيمن الأندية السعودية على منطقة غرب آسيا من القرعة فيما ستحاول الأندية اليابانية تعزيز قبضتها في الشرق.

ويحل أوراوا ضيفا على ووهان ثري تاونز بطل الدوري الصيني في مستهل منافسات المجموعة العاشرة التي تضم كذلك وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وصيف بطل 2021 وهانوي الفيتنامي.

ويستهل بوكوهاما اف.مارينوس حامل لقب الدوري الياباني مشواره أمام إنشيون يونايتد.

وتستمر منافسات دور المجموعات حتى 13 ديسمبر المقبل على أن تبدأ أدوار خروج المغلوب في 12 فبراير، أما النهائي الذي يجمع بين الأفضل في الغرب والشرق فيقام بنظام الذهاب والإياب يومي 11 و18 مايو.